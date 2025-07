Si innamora del finto chirurgo a Kabul | una truffa romantica da 35mila euro

Una truffa romantica da 35mila euro ha sconvolto la vita di una vedova di 63 anni, ingannata da un falso chirurgo operante a Kabul. Attraverso i social, l'astuto imbroglione si spacciava per un medico altruista, creando un legame che si è rivelato un inganno crudele. Quando la vittima ha scoperto la verità , era troppo tardi: il denaro era già scomparso. La truffa, orchestrata da una donna nigeriana di 48 anni, lascia emergere un inquietante schema di manipolazione e inganno.

Si spaccia per un chirurgo che operava i bambini in una terra martoriata dalla guerra, a Kabul, in Afghanistan, e dopo averle spillato 35mila euro è sparito nel nulla. Una truffa romantica, messa a segno sui social, ai danni di una vedova di 63 anni che quando si è accorta del raggiro era troppo tardi ma ha sporto denuncia ai carabinieri. Il conto corrente dove il denaro è finito, è risultato essere di una donna di 48 anni, di origine nigeriana, residente ad Ancona. Finita a processo è stata condannata: ha preso un anno e sei mesi. L'imputata, difesa dall'avvocato Nicola Cagia, è stata sentita in aula prima del verdetto: "Ho prestato la mia postepay ad un amico perchĂ© non aveva un conto suo e doveva far arrivare dei soldi per un'auto.