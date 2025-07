Mondavio fioccano attività per bimbi e ragazzi

A Mondavio, i più giovani sono protagonisti di un'estate ricca di intrattenimenti e scoperte! L’assessore Alice Bonifazi annuncia un calendario di eventi pensati per bambini e ragazzi, tra letture all’aperto, laboratori e spettacoli coinvolgenti. Tra le iniziative più attese, le letture in giardino curate da Cometa e uno spettacolo imperdibile al Chiostro Francescano il 29 luglio con Mauro. Un’estate all’insegna della creatività e del divertimento...

Nel calendario di iniziative a Mondavio sono in programma anche numerose attività per bimbi e ragazzi. Lo evidenzia l'assessore Alice Bonifazi (foto), che parla di "appuntamenti per i bambini con le letture in giardino a cura di Cometa il cui prossimo appuntamento è in calendario per il 14 luglio nella frazione di Sant'Andrea. A completare gli appuntamenti per le famiglie uno spettacolo imperdibile il 29 luglio al Chiostro Francescano con Mauro Masi e il suo 'Sand art show, spettacolo di disegni con la sabbia'. Da non perdere il concerto 'Napul'è' per domani (venerdì) in Piazza della Rovere, in occasione del decennale dalla scomparsa del grande cantautore: un racconto musicale che ripercorre i brani più famosi del grande Pino Daniele.