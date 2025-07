La scioccante notizia della morte di Thomas D’Alba in Ucraina

La tragica scomparsa di Thomas D’Alba, ex insegnante di batteria e volontario in Ucraina, ha scosso profondamente la comunità. Dopo un decennio dedicato alla musica a Legnano, ha scelto di combattere per un ideale più grande, pagando con la vita. La sua morte solleva interrogativi e emozioni contrastanti, tra ricordo e polemiche. In un’epoca dove il coraggio si mescola alle controversie, la sua storia ci invita a riflettere sul valore della scelta e del sacrificio.

Un decennio come insegnante di batteria presso la scuola di musica Niccolò Paganini di Legnano, poi, nel 2024, la decisione di andare a combattere a fianco delle forze ucraine. Povero scemo: “Un ex parà ucciso in Ucraina”, così l’ha definito la cronaca ineccepibile e vomitevole del Fatto. “La sua perdita è una notizia scioccante”, ha voluto sottolineare invece il preside della scuola Paganini. Ecco, forse “scioccante” ha infastidito alcuni. C’erano anche ragazzi russi che insegnavano, magari come D’Alba, prima di partire come assassini senza averlo scelto. Thomas il nazificatore, l’ex parà, probabilmente ex fascista, il volontario non così dissimile da Fabrizio Quattrocchi, era però, questo forse possiamo dirlo, una virgola diverso dai coetanei russi così compresi da Travaglio, o dagli amici dei ragazzi di Hamas tanto cari a Gad. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La "scioccante" notizia della morte di Thomas D’Alba in Ucraina

