Laboratori, conferenze, approfondimenti, concerti, spettacoli, performance, residenze artistiche. E’ un programma ricchissimo, con ospiti internazionali, quello che si svilupperà dal 13 al 20 luglio a Pergola con l’Alter Art Festival, diretto da Monia Mattioli. Eventi che celebreranno la sostenibilità ambientale, l’integrazione sociale e la rigenerazione culturale. "Un festival - evidenzia proprio la Mattioli - che si nutre di linguaggi artistici diversi, come la danza, il teatro e la musica, per dare voce a una varietà di esperienze e sensibilità. La proposta artistica è concepita come un ponte tra le persone, in cui ogni forma d’arte rappresenta un diverso ‘filo’ che contribuisce alla costruzione di una rete umana e sociale più solidale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alter Art Festival nel segno dell’integrazione

