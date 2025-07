Il Pd | Il Comune dia più fondi a Masque e Città di Ebla

Il dibattito sulla redistribuzione dei fondi pubblici si infiamma, coinvolgendo realtà culturali di rilievo come Masque e Città di Ebla. La decisione del Comune di destinare risorse a queste compagnie ha riacceso le polemiche sulla severità della commissione ministeriale, che ha drasticamente ridotto i punteggi per il triennio 2025-2027. Un tema che mette in discussione il supporto alle arti multidisciplinari e la loro valorizzazione nel panorama culturale italiano.

Continua a far discutere la drastica riduzione dei punteggi assegnati dalla commissione ministeriale incaricata di valutare i festival multidisciplinari ai fini dei finanziamenti pubblici per il triennio 2025-2027. Oltre ai casi di Santarcangelo e del Teatro della Pergola di Firenze, anche alcune importanti realtà teatrali forlivesi si sono viste tagliare in modo netto le valutazioni: parliamo di Masque e di Città di Ebla. Nel mirino della gruppo consigliare del Pd, in particolare, c'è la scelta della Commissione di dare un peso molto più elevato, rispetto al passato, ai criteri economici: oggi incassi e numero di spettatori valgono il 40% della valutazione complessiva, contro il 15% degli anni scorsi.

