Ruba bici e powerbank. Poi le minacce col coltello.

Un pomeriggio di paura ha sconvolto il cuore di Faenza, quando un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha compiuto una serie di azioni violente e intimidatorie nel centro storico. Rubando biciclette e powerbank, ha poi minacciato con un coltello residenti e passanti, seminando il panico tra la comunità. La pronta reazione dei carabinieri ha portato all’arresto, restituendo sicurezza alle strade della città.

È stato un pomeriggio piuttosto concitato quello di martedì all'interno delle mura del centro storico di Faenza. I carabinieri dell'aliquota Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo sulla trentina di origine marocchina al culmine di una serie di azioni che hanno destato la preoccupazione di residenti e passanti. A quanto si apprende l'uomo, risultato poi irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato, si era in prima battuta impossessato di una bicicletta. Quindi durante il tragitto ha ben pensato di entrare in un negozio e di rubare una batteria portatile, un powerbank di quelli che si usano per ricaricare il telefonino.