Il processo | i numeri Celebrate 147 udienze faldone da 157mila pagine

attori coinvolti, dai giudici agli avvocati, dai testimoni alle famiglie, tutti uniti in un percorso complesso e appassionante. Questa storia di numeri e di vite ci invita a riflettere sul valore della giustizia e sulla resilienza della nostra comunità di fronte alle sfide del tempo.

Per il tribunale è il numero 60022 iscritto nel Ruolo generale, cioè nel registro dei processi pendenti a Reggio. Una cifra che racchiude una storia giudiziaria e non solo che ha travagliato il nostro territorio, scorrendo in questi anni attraverso una pandemia, cambi di governo e conflitti internazionali. Una vicenda materializzata in un susseguirsi di confronti, scontri, approfondimenti rigorosi ed emozioni contrastanti vissute dai protagonisti, dentro e fuori dal palazzo di giustizia. È il procedimento noto a tutti come ’Angeli e demoni’, nome con cui fu denominata l’inchiesta che culminò sei anni fa, il 27 giugno 2019, nell’esecuzione delle misure cautelari – con 27 inziali indagati e un centinaio di imputazione – e divenne sotto vari aspetti un caso di rilevanza nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it