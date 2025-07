Riqualificazione dieci imprese finanziate

Grazie a un sostegno concreto, dieci imprese hanno avviato un percorso di rinascita, migliorando i propri spazi e potenziando la propria offerta. Dalla tinteggiatura degli immobili alle innovazioni digitali, queste aziende stanno trasformando le sfide in opportunità di crescita. Un investimento che non solo valorizza il patrimonio locale, ma rafforza anche la competitività nel mercato. Queste iniziative testimoniano come il cambiamento possa partire dalle piccole grandi idee.

Dalla tinteggiatura degli immobili alla realizzazione di nuovi impianti sanitari; dalla sostituzione delle vetrine, all’acquisto di totem digitali, fino alla realizzazione di un nuovo sito web e una campagna social per promuovere i servizi. Come ha fatto sapere Paolo Zanca, queste sono soltanto alcune delle richieste delle dieci attività economiche che sono state ammesse al finanziamento per riqualificare i propri spazi e potenziare l’offerta dei servizi, in risposta all’ultimo bando comunale a sostegno del commercio. Il bando, realizzato con le associazioni di categoria per sostenere il commercio di vicinato, metteva a disposizione 113 mila euro: metà destinati alla riqualificazione di attività esistenti e metà alle nuove aperture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione, dieci imprese finanziate

