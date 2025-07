Tuttosport – Retegui pazzesco va in Arabia! All’Atalanta una cifra folle calciomercato bollente in Serie A

Il calciomercato infiamma la Serie A: Mateo Retegui, il top scorer dell'Atalanta, è ormai ai dettagli per trasferirsi in Arabia all'Al Qadsiah, con un'offerta da capogiro. Dopo settimane di trattative, la fumata bianca è prossima: un'operazione da record che cambierà gli equilibri del campionato. La Dea, dopo aver valorizzato il giovane talento, si prepara a fare cassa e a svelare un nuovo capitolo della sua storia.

2025-07-09 19:18:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Il calciomercato inizia a scladarsi, con la Serie A che è pronta a salutare il suo capocannoniere: Mateo Retegui. L’ Al Qadsiah, dopo le trattative delle scorse ore, ha aumentato l’offerta per arrivare all’ok dell’ Atalanta. E ora l’operazione è in fase di definizione, con la fumata bianca vicina. La Dea, dopo averlo valorizzato nello scorso campionato, è pronta a fare cassa con l’italo-argentino per poi investire i soldi sul calciomercato. Per il giocatore pronto un contratto faraonico. Retegui all’Al Qadsiah: le cifre. Dopo le prime offerte all’Atalanta per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, il club saudita ha deciso di mettere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere i bergamaschi alla cessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Retegui pazzesco, va in Arabia! All’Atalanta una cifra folle, calciomercato bollente in Serie A

