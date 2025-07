I Millennials sono già in crisi di mezza età E il problema è complesso

I Millennials, spesso chiamati anche Gen Y, si trovano oggi a vivere una vera e propria crisi di mezza età anticipata, un fenomeno complesso che riflette le sfide di un mondo rapido e in continuo mutamento. Questa generazione ha assorbito gli impatti di cambiamenti sociali profondi, portando a interrogativi sulla propria identità e sul futuro. Ma quali sono i segreti per affrontare al meglio questa fase di transizione? Gli 8 cibi per mantenere...

I Millennials soffrono di crisi di mezza età? Per quanto possa sembrare bizzarra come domanda, in realtà non lo è. La Gen Y è una generazione che più di altre ha subito gli effetti, spesso negativi, dei cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi vent’anni. Non a caso, quando si parla di crisi di mezza età, non si parla più di un momento che arriva attorno ai 50 anni ma che nasce anche prima e riguarda argomenti profondi. Gli 8 cibi per mantenere giovane il cervello secondo la Harvard Medical School X Leggi anche › Amore, perché anche i giovani fanno terapia di coppia? Millennials, la crisi di mezza età per la generazione “eternamente giovane”. 🔗 Leggi su Iodonna.it