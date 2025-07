Nome in codice Dr Crypto chi è il finto broker palermitano denunciato per truffa da decine di persone

Nel mondo affascinante e sfuggente delle criptovalute, attenzione alle false promesse e ai truffatori come "dr crypto chi 232", il finto broker palermitano recentemente denunciato per aver ingannato decine di persone. Si spaccia per un esperto del settore, promettendo guadagni fino al 40% dell’investimento grazie a un team di tutor dedicati. Ma dietro a queste illusioni si nasconde il rischio di perdere tutto: ecco cosa c’è da sapere per proteggersi.

Si propone come uno dei massimi esperti sulla piazza nel mondo delle criptovalute e, tramite un team di tutor, va accalappiando clienti promettendo di fargli ottenere fino 40% della somma investita. Guadagni che nessuno, anche attratto da qualche articolo (a pagamento) comparso sui giornali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

