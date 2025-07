Giustizia riparativa il primo centro toscano sarà a Firenze

Firenze si prepara a diventare il capoluogo toscano pionieristico nel campo della giustizia riparativa, un'innovativa alternativa al tradizionale sistema penale. Con l’attesa di indicazioni gestionali e risorse dal ministero, la regione è ormai prossima a lanciare il primo centro dedicato, segnando un passo importante verso un sistema più umano e riabilitativo. Il futuro di questa rivoluzione giudiziaria è alle porte, e Firenze si appresta a scrivere un nuovo capitolo.

FIRENZE – Sulla giustizia riparativa, che non è piĂą l’utopia di qualche filosofo del diritto,  il sistema toscano è pronto. “Stiamo attendendo indicazioni gestionali dal ministero e l’attribuzione quindi delle risorse impegnate – spiega l’assessora alle politiche sociali della Toscana, Serena Spinelli – Ci sono ancora alcuni punti da mettere a fuoco. Ma di fatto siamo pronti per partire”.  Il primo centro di giustizia riparativa a sorgere sarĂ a Firenze: il Comune ha giĂ da dato da questo punto di vista disponibilitĂ . Di giustizia riparativa, che ha l’ambizione di risanare la frattura tra chi ha commesso e chi ha subito un torto (non di sostituirsi, ma di affiancare il processo penale italiano), si è parlato a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale, nel corso del primo di tre giorni di  convegno dedicato a Carcere, inclusione sociale, comunitĂ : il sistema delle politiche regionali per la giustizia penale in Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it