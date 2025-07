Rubano offerte in parrocchia tre denunciati

Le cronache di cronaca nera continuano a scuotere la nostra comunità, tra furti di offerte in chiesa, truffe, droga e borseggi. La polizia di Stato intensifica le attività di prevenzione, portando risultati concreti: nelle ultime settimane, interventi mirati hanno denunciato criminali e messo in sicurezza i cittadini. La lotta contro il crimine resta una priorità, e l’impegno delle forze dell’ordine si traduce in un ambiente più sicuro per tutti.

Ladri di offerte in chiesa, truffe, droga e borseggiatori. Prosegue l’attività di prevenzione del crimine da parte della polizia di Stato che, nelle ultime due settimane, ha portato a una serie di risultati. Nei pressi dell’ ospedale Sant’Anna, le volanti sono intervenute in un edificio non utilizzato, luogo di ritrovo per tossicodipendenti, dove una persona è stata denunciata per violazione di un provvedimento di divieto di ritorno a Ferrara. Sempre le volanti hanno denunciato un uomo per resistenza all’interno di un bar: si era rifiutato di farsi identificare dopo aver provocato disordini nel locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubano offerte in parrocchia, tre denunciati

