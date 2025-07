Insonnia l’epidemia nascosta che colpisce milioni di italiani | logora mente e corpo ma oggi guarire è possibile

L'insonnia, spesso sottovalutata come un semplice fastidio, si rivela invece un'epidemia silenziosa che colpisce milioni di italiani. Non è solo stress o una fase passeggera legata all'età : questa condizione può compromettere gravemente la salute mentale, fisica e la qualità della vita. Ma oggi, grazie a nuove strategie e trattamenti innovativi, guarire è più vicino di quanto si pensi. È il momento di scoprire come liberarsi da questo nemico nascosto e riprendere il controllo del proprio sonno e del proprio benessere.

Non è solo un fastidio. Non è solo stress, e nemmeno uno dei tanti imprevisti della vita, da accettare passivamente, tanto non c’è soluzione oppure «è colpa dell’età » e, comunque, «ne soffrono tutti». L’insonnia è una malattia con importanti ricadute sulla salute pubblica: se esordisce precocemente può impattare negativamente su decenni di vita a venire, sul lavoro, sul fisico e sul cervello. Può essere causa di gravi incidenti, mentre se arriva in età avanzata aggrava le demenze, espone gli anziani a cadute e compromette la qualità dell’esistenza. Chi dorme meno di cinque ore a notte, secondo uno studio del Pennsylvania State University College of Medicine, ha un rischio cinque volte maggiore di sviluppare ipertensione e tre volte maggiore di ammalarsi di diabete, rispetto a chi dorme regolarmente. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Insonnia, l’epidemia nascosta che colpisce milioni di italiani: logora mente e corpo, ma oggi guarire è possibile

