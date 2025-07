Il traino degli spettacoli Musica e show per famiglie Il centro rilancia la sfida

Il centro storico si prepara a un’esplosione di musica, divertimento e magia con le serate di "Shopping sotto le Stelle". Tra concerti sul Palco della Biosfera e spettacoli per famiglie in piazzale Collenuccio, l’amministrazione comunale rilancia con entusiasmo queste iniziative, sostenendo le aperture straordinarie fino alle 23. La musica degli studenti del Conservatorio Rossini renderà questa serata ancora più indimenticabile, invitando tutti a vivere il cuore della città come non mai.

Un concerto sul Palco della Biosfera e spettacoli per bambini in piazzale Collenuccio, dove c’è il Burattini Opera Festival di Renzo Guerra: sono queste le iniziative principali pensate dall’amministrazione comunale per sostenere le aperture straordinarie, fino alle 23, dei negozi in centro storico, questa sera. "Le serate di “Shopping sotto le Stelle” si arricchiscono della musica degli studenti del Conservatorio Rossini – spiega l’assessore Francesca Frenquellucci –. La formazione di giovani talenti, a partire da oggi e per sei giovedì consecutivi si esibiranno sul palco della Biosfera". È la novità di ieri, annunciata dall’assessore alle attività economiche, insieme al sindaco Andrea Biancani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il traino degli spettacoli. Musica e show per famiglie. Il centro rilancia la sfida

