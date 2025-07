Il sindaco Silvetti La calma dopo la rabbia | | Sarà un summit decisivo

Dopo giorni di tensione e discussioni accese, il sindaco Silvetti mostra ora un volto più sereno, evidenziando un impegno condiviso verso soluzioni sostenibili per il mosciolo selvatico. La riunione della Consulta ha segnato un passo importante in questa delicata fase di confronto, aprendo la strada a un dialogo costruttivo che potrebbe portare a risposte concrete. È il momento di guardare avanti con fiducia e determinazione.

Il sindaco Daniele Silvetti, da sempre in prima linea per lo studio della crisi che sta vivendo il mosciolo selvatico allo scopo di trovare le soluzioni più idonee, si è confrontato con l’assessore regionale Antonini al termine della riunione della Consulta, dopo la disapprovazione espressa nei giorni scorsi per la riapertura della pesca del mosciolo. "Apprezzo l’impegno che sta mettendo l’assessore Antonini – ha detto il sindaco al Carlino – di mediazione e gestione di una situazione complessa che reca con sè posizioni molto diverse. Io mi richiamo al lavoro scientifico svolto dal tavolo tecnico istituito dal Comune proprio per esaminare la situazione del mosciolo selvatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Silvetti. La calma dopo la rabbia:: "Sarà un summit decisivo"

