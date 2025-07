Kate Middleton la giacca da 3.450 euro che piace a Regine e Principesse

Kate Middleton conquista ancora i cuori con la sua eleganza senza tempo, sfoggiando per la prima volta la celebre Bar Jacket 30 Montaigne Rose Des Vents di Dior durante una visita di Stato. Questa raffinata giacca da 3.450 euro è un vero simbolo di stile tra le royal families, amata anche da Mary di Danimarca e Beatrice Borromeo. La principessa continua a dimostrare come il buongusto possa essere un linguaggio universale. Kate...

Kate Middleton ha indossato per la prima volta un look di Dior in occasione della visita di Stato di Emmanuel e Brigitte Macron a Londra, ma la sua scelta non esattamente originale. Infatti, l’iconica  la Bar Jacket 30 Montaigne Rose Des Vents da 3.450 euro è uno dei pezzi preferiti dalle teste coronate. L’hanno indossata, prima della Principessa del Galles, Mary di Danimarca e Beatrice Borromeo. Kate Middleton, la giacca iconica di Dior. Kate Middleton ha sfoggiato un look firmato Dior per omaggiare Emmanuel e Brigitte Macron durante il loro viaggio ufficiale in Inghilterra. La Principessa del Galles non si è limitata semplicemente a indossare abiti francesi, ma ha scelto un modello iconico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, la giacca da 3.450 euro che piace a Regine e Principesse

