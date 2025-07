Un super aereo per la Cina ecco il Bohai Sea Monster | cosa può fare l' ekranoplano

Il Bohai Sea Monster sta catturando l'immaginazione di tutti: un ekranoplano rivoluzionario che unisce le qualità di nave, aereo e hovercraft, progettato per sorvolare bassissime quote sul mare. Dotato di quattro motori a reazione, questo velivolo misterioso promette di rivoluzionare il modo in cui si affrontano le operazioni marittime e di difesa. Ma cosa può realmente fare questa meraviglia tecnologica? Scopriamolo insieme.

Gli esperti lo hanno soprannominato Bohai Sea Monster, ovvero Mostro del Mare di Bohai, dal nome dell'omonimo mare che bagna la costa nord-orientale della Cina, dove sarebbe stato avvistato. Parliamo di un ekranoplano, e cioè di un velivolo speciale a bassissima quota che combina le caratteristiche di navi, aerei e hovercraft in un unico mezzo. Ebbene, sui social è adesso emerso questo misterioso mostro dotato di quattro motori a reazione che richiama i vecchi progetti sovietici dei tempi della Guerra Fredda. Noti anche come Wing-in-Ground Effect (WIG), questi aerei sono progettati per volare appena sopra la superficie dell'acqua.

