Rigenerazione urbana più soldi nel bando

La rigenerazione urbana è al centro dell’attenzione in Emilia-Romagna, dove il Pd chiede più fondi per valorizzare i progetti locali. Dopo il successo del bando da 26,3 milioni, con oltre 160 candidature, solo alcune sono state finanziate. Ora, l’obiettivo è ottenere più risorse per sostenere la rinascita delle città e migliorare la qualità di vita dei cittadini. È un passo fondamentale per trasformare le comunità, ridando vita ai quartieri e creando nuove opportunità per tutti.

Più soldi per la rigenerazione urbana. Li chiede il Pd alla giunta de Pascale, dopo che il bando di viale Aldo Moro (26,3 milioni in palio), ha visto la presentazione di 160 candidature da parte degli enti locali. Di queste però solo 49 progetti sono stati dichiarati ammissibili e 28 effettivamente finanziate. Di qui l’iniziativa dei dem, con la consigliera regionale Valentina Ancarani e il capogruppo Paolo Calvano, con risoluzione depositata in Regione con cui si chiede alla Giunta di valutare la possibilità di incrementare le risorse disponibili per il Bando Rigenerazione Urbana 2024. "La rigenerazione urbana rappresenta una leva strategica per il futuro delle politiche territoriali regionali", affermano i dem. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rigenerazione urbana, più soldi nel bando"

