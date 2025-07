complesso sacta da recuperare

Il complesso Sacta di Gambettola, simbolo di storia e potenzialità, attende da anni un intervento di recupero che possa valorizzarlo e rinnovarlo. La minoranza di centrodestra sottolinea l'importanza di proseguire con il progetto, preferendo mettere in pausa l'edificio vincolato per favorire una rinascita più efficace. Ora, la sfida è trovare una strategia condivisa che possa trasformare questa icona industriale in un volano di sviluppo locale.

La minoranza di centrodestra di Gambettola interviene sul futuro del complesso Sacta, da molti anni al centro di progetti di rigenerazione urbana mai decollati. "Il progetto di recupero va portato avanti, lasciando in stand by l'edificio vincolato". Il tabacchificio Sacta è uno dei più grandi complessi per la lavorazione del tabacco rimasti ancora in piedi in Emilia Romagna. Situato nel centro di Gambettola, da metà anni '70 è in totale abbandono e cadente; in 50 anni tutte le giunte che si sono succedute hanno cercato una soluzione, ma non sono andate al di là dei progetti. La sindaca Letizia Bisacchi nei suoi 5 anni era riuscita a raggiungere un accordo fra Comune, la famiglia proprietaria Passerini di Cesena e la Provincia.