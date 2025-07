molo sud tornano i concerti al tramonto

Preparatevi a vivere un weekend all'insegna della musica, del buon cibo e della cultura sulla Riviera delle Palme. Da oggi fino a domenica, Molo Sud si trasforma nel cuore pulsante degli eventi in piazza Salvo D’Acquisto a Porto d’Ascoli, con concerti al tramonto e tante iniziative imperdibili. Non perdete l’occasione di scoprire il meglio del territorio e lasciarvi coinvolgere dall’atmosfera unica di questa serie di appuntamenti: il divertimento è garantito!

Serie di eventi in riviera: da oggi e fino a domenica a Porto d'Ascoli, dalle ore 18, in piazza Salvo D'Acquisto seconda edizione di Tartufo d'aMare: sabato il talk 'Un turismo consapevole nel Piceno' (ore 19.30) e il docufilm Gli ultimi cavatori (ore 20.30). Dopo il momento gastronomico stessa zona eventi ad ingresso libero per 'Una rotonda sul mare', pista danzante a cielo aperto, dalle 21 venerdì, e per Latin music fest, sabato dalle 21 con i dj Loris, Alex e Angelo, mentre domenica in scena Family Show con musica e balli. Al Parco Wojtyla ogni sera alle 21.30 torna il cinema all'aperto. E oggi torna l'appuntamento con i concerti gratuiti del giovedì di Note al Tramonto, al Molo Sud: alle 19.