Atalanta Retegui vola verso l’Arabia | un affare per tutti da oltre 60 milioni

L’Atalanta si prepara a dire addio a Mateo Retegui, protagonista dello scorso campionato, con un’offerta da oltre 60 milioni di euro. L’attaccante argentino, dopo aver accettato l’eccezionale proposta dell’Al-Qadsiah, lascia Bergamo per una nuova avventura in Arabia Saudita, in uno scambio che rappresenta un affare strepitoso per tutte le parti coinvolte. Un trasferimento destinato a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio internazionale.

Un pacchetto complessivo che andrà a superare i 60 milioni di euro. È la richiesta che l’ Atalanta ha fissato nelle trattative con l’ Al-Qadsiah per il trasferimento a titolo definitivo di Mateo Retegui, dopo che il capocannoniere dello scorso campionato si è convinto ad accettare l’offerta pervenuta dal club dell’Arabia Saudita di circa venti milioni di euro all’anno di stipendio. Per rendere l’idea, al momento a Bergamo percepisce circa 2,2 milioni di euro netti a stagione. Praticamente decuplicato. Dopo un solo anno con 49 presenze e 28 gol, tira aria di addio. Un po’ à la Hojlund, con una plusvalenza minore, ma con una modalità simile: esplosione immediata alla prima stagione, poi in estate estate l’accordo di cessione, non necessariamente voluto da parte dell’Atalanta, in nessuno dei due casi, ma di certo irrinunciabile per il giocatore — e nel caso del danese anche per la società, che ha incassato quasi 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, Retegui vola verso l’Arabia: un affare (per tutti) da oltre 60 milioni

