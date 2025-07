Avanti senza sosta per Wesley e Rios Con il brasiliano c' è già l' accordo

Avanti senza sosta per Wesley e Rios, due talenti pronti a far brillare la Roma. Con l’accordo brasiliano-C 232 già raggiunto, i nomi di Wesley e Rios emergono come prime scelte per rinforzare la rosa di Gasperini. La strategia è chiara: soddisfare le richieste del tecnico e rafforzare la fascia destra, imperativa dopo l’addio di Saelemaekers. Il mercato giallorosso accelera, e il prossimo colpo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Uno tra Wesley e Rios da regalare subito a Gasperini. L'esterno brasiliano e il centrocampista colombiano sono i primi due nomi sulla lista dei rinforzi per la Roma che è stata presentata dal tecnico alla dirigenza, che ha tutta l'intenzione di soddisfare le richieste, iniziando a battere un primo colpo. Con l'addio di Saelemaekers è emersa l'esigenza di muoversi in maniera importante sulla fascia destra, dove non basta il solo Rensch. Da qui nasce la volontà di avere un titolare per un ruolo cruciale nello scacchiere tattico del piemontese, che già lo scorso anno aveva dato la sua preferenza per Wesley. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Avanti senza sosta per Wesley e Rios. Con il brasiliano c'è già l'accordo

In questa notizia si parla di: wesley - rios - brasiliano - avanti

Roma, assalto sudamericano: Wesley e Rios gli obiettivi prioritari - Con l’approdo del raduno estivo alle porte, la Roma si prepara a una sessione di mercato cruciale, con Wesley e Rios come obiettivi prioritari.

Per la mediana Rios è l'obiettivo numero uno. Avanti per Wesley senza l’Everton Il Romanista (D.Fidanza) Caos in casa Flamengo, possibili dimissioni del ds Boto. In attacco non solo Krstovic, si studia il prestito di Ferguson Manca sempre meno al raduno a Tr Vai su Facebook

Roma, avanti senza sosta per Wesley e Rios. Con il brasiliano c'è già l'accordo; Rios e Wesley: Brasile-Roma solo andata; Wesley a un passo, offerta per Rios.

Roma, avanti senza sosta per Wesley e Rios. Con il brasiliano c'è già l'accordo - L’esterno brasiliano e il centrocampista colombiano sono i primi due nomi sulla lista dei ... Scrive iltempo.it

Rios e Wesley: Brasile-Roma solo andata - Tornato da meno di un mese a Trigoria, Massara porta avanti il suo lavoro per step e, dopo aver chiuso il disc ... Riporta ilromanista.eu