Credem ha un nuovo dg Il Cda sceglie Morellini Oggi l’addio a Campani

In un momento di grande lutto e sfide, Credem si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’elezione di Stefano Morellini come nuovo direttore generale, dopo la prematura scomparsa di Angelo Campani. La decisione del Cda, guidato da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, segna un passo importante verso il futuro dell’istituto bancario reggiano. Con una lunga esperienza alle spalle, Morellini è pronto a guidare Credem oltre l’orizzonte…

Credem prova ad andare avanti dopo la prematura scomparsa del direttore Angelo Campani, morto a 62 anni venerdì scorso per un malore in ufficio. Il Consiglio di Amministrazione dell’istituto bancario reggiano, presieduto da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, si è riunito ieri in seduta ‘straordinaria’ nominando come nuovo direttore generale Stefano Morellini, già condirettore generale della Banca. Morellini è entrato nel Gruppo Credem nel 1990, per poi diventare dirigente nel 1999 e vicedirettore generale nel 2017. Condirettore generale dal febbraio 2023, ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di responsabile della business unit corporate, responsabile servizio crediti e, da ultimo, responsabile business unit banking commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it