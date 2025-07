Allegri vuole un nuovo bomber | dalla Germania il rinforzo giusto per il Milan

Il Milan si prepara a una nuova emozionante stagione, con Allegri alla ricerca di un rinforzo strategico: un bomber proveniente dalla Germania. La sua volontà di rafforzare l’attacco dimostra come il club rossonero sia determinato a competere ai massimi livelli. Tra ambizioni e sogni, il mercato si fa sempre più intenso: il futuro rossonero si costruisce anche con scelte di cuore e intuizioni vincenti. E ora, il primo passo? Scoprilo insieme.

Il club rossonero si è già radunato agli ordini di un Allegri non soddisfatto per il mercato: vuole un altro bomber, individuato un profilo che gioca in Germania (Ansa Foto) – SerieAnews Che Milan ci aspetta nella nuova stagione? Una squadra al lavoro, già dal raduno del 7 luglio, immersa nell’aria carica di rinnovamento che si respira a Milanello. C’è Massimiliano Allegri al comando, e il volto del Diavolo è già cambiato rispetto a un anno fa. Manca Reijnders, passato al Manchester City, e non c’è più nemmeno Theo Hernandez, ormai agli ordini di Simone Inzaghi all’Al Hilal. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Allegri vuole un nuovo bomber: dalla Germania il rinforzo giusto per il Milan

