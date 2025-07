Avances e minacce alla cassiera Finisce accusato di stalking

Un incontro apparentemente innocuo al supermercato si trasforma in un incubo per una giovane cassiera, vittima di avances incessanti e minacce da parte di un uomo. La sua insistenza diventa stalking, con comportamenti sempre più inquietanti che portano l’uomo, un 47enne napoletano, a finire sotto accusa. La vicenda mette in luce il confine sottile tra sentimenti e paura, ricordandoci l’importanza di rispettare i limiti dell’affetto.

Si incontrano al supermercato dove lei lavora, e lui si innamora di lei. Un amore però non corrisposto, e così lui finisce imputato per stalking per le sue avances moleste: è accusato di aver minacciato la giovane donna, facendo il gesto di tagliarle la gola, di averle telefonato fino a 23 volte e di averle anche danneggiato l’auto e il campanello della sua abitazione. Sotto accusa è finito un 47enne di origini napoletane, residente in un piccolo centro del Maceratese, dove vive anche la vittima. I fatti al centro del processo sarebbero avvenuti tra l’ottobre del 2023 e il gennaio del 2024. L’uomo si era invaghito della ragazza, una 28enne che lavora in un supermercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avances e minacce alla cassiera. Finisce accusato di stalking

In questa notizia si parla di: avances - finisce - accusato - stalking

