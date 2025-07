L’intelligenza artificiale arriva alla Camera | i deputati avranno un chatbot per scrivere le leggi

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il Parlamento italiano, con l’introduzione di tre innovative piattaforme: Legislab, Genai4lex-b e DepuChat. Questi strumenti all’avanguardia sono pensati per supportare i deputati nelle loro attività quotidiane, semplificando la scrittura delle leggi, la raccolta di dossier e l’aggiornamento sul lavoro parlamentare. Un passo avanti verso un Parlamento più efficiente e tecnologicamente avanzato: scopri come queste AI stanno cambiando il modo di fare politica.

Si chiamano Legislab, Genai4lex-b e l’ultima (la migliore per il nome) DepuChat. Sono le tre piattaforme basate sull’intelligenza artificiale presentate alla Camera dei Deputati. Sono tre piattaforme che possono aiutare in modo diverso i deputati a portare a termine i loro compiti, che si tratti di scrivere leggi, raccogliere dossier o informarsi sul lavoro dei colleghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'intelligenza artificiale entra in Parlamento per aiutare i deputati italiani a scrivere le leggi. La vicepresidente della Camera Anna Ascani ci racconta come - L'intelligenza artificiale rivoluziona il Parlamento italiano, diventando alleata preziosa per i deputati.

