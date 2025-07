Art of Italicus aperitivo challenge | è pugliese il bartender migliore del mondo Vincenzo Amorese ha vinto la settima edizione del concorso a Montecarlo

L’arte dell’aperitivo si anima con l’Art of Italicus Aperitivo Challenge, un palcoscenico mondiale che celebra i migliori bartender del pianeta. Dopo intense sfide tra talenti da ogni angolo del globo, Vincenzo Amorese, pugliese e protagonista del Bad Company 1920 di Madrid, ha conquistato il titolo di Global Champion 2025 a Montecarlo. Un trionfo che suggella l’eccellenza italiana nel mixology internazionale…

Di seguito il comunicato: ITALICUS Rosolio di Bergamotto è lieto di annunciare Vincenzo Amorese, bartender del Bad Company 1920 di Madrid (Spagna), come Global Champion 2025 dell’Art of ITALICUS Aperitivo Challenge. La settima edizione del concorso si è conclusa questa settimana al Blue Gin Bar di Monte Carlo, dove dieci finalisti nazionali provenienti da tutto il mondo, tra cui Valerio Izzo, detentore del titolo italiano, si sono sfidati presentando la loro personale reinterpretazione dello Spritz, emblema del moderno rituale dell’aperitivo. Amorese, pugliese d’origine che qui rappresentava la Spagna, ha conquistato la giuria con il suo cocktail Primavera Spritz, ispirato all’omonima opera rinascimentale di Botticelli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Art of Italicus aperitivo challenge: è pugliese il bartender migliore del mondo Vincenzo Amorese ha vinto la settima edizione del concorso a Montecarlo

In questa notizia si parla di: italicus - aperitivo - challenge - bartender

A Venezia la finale italiana dell’Art of ITALICUS Aperitivo Challenge 2025: arte, mixology e creatività in scena Si è svolta ieri nella magica cornice del The St. Regis Venice, affacciato sul Canal Grande, la finale italiana dell’Art of ITALICUS – Aperitivo Chall Vai su Facebook

Art of Italicus aperitivo challenge: è pugliese il bartender migliore del mondo; ITALICUS proclama Valerio Izzo, dello SHUB di Sorrento, vincitore Nazionale dell’ART OF ITALICUS APERITIVO CHALLENGE 2025; Bartender Valerio Izzo vince Art of Italicus Aperitivo Challenge.

Art of Italicus aperitivo challenge 2023, vince il bartender ... - Cronaca Art of Italicus aperitivo challenge 2023, vince il bartender palermitano Fabrizio Candino. Scrive palermotoday.it

È siciliano il bartender vincitore di Art of Italicus aperitivo ... - Art of Italicus aperitivo challenge 2023 è il contest ideato da con l'obiettivo di nominare il miglior cocktail ispirato all'arte secondo i principi della sostenibilità. Da allfoodsicily.it