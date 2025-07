La farsa del bando per assumere Cioppi

La nomina di Stefano Cioppi come superconsulente del Comune ha acceso le polemiche, con Marco Lanzi che denuncia un vero e proprio "bando-farsa". Secondo il consigliere di centrodestra, dietro l'apparente trasparenza si nasconderebbe un favori ai fedelissimi, mettendo in discussione la legittimità e la meritocrazia dietro questa scelta strategica. È un episodio che solleva dubbi sulla trasparenza delle nomine pubbliche e sulla reale volontà di meritocrazia nel nostro ente locale.

"Il bando era solo una farsa". Marco Lanzi, consigliere di centrodestra, sferra un attacco frontale al sindaco Biancani dopo la nomina di Stefano Cioppi nuovo superconsulente per le deleghe più strategiche del Comune. Secondo Lanzi il bando ex art. 90 sarebbe stata sono una copertura per premiare un fedelissimo. L’incarico non sarebbe finito a un tecnico con competenze specifiche, ma a un consigliere comunale della stessa maggioranza, già anticipato da voci di corridoio. Il nome, insomma, non era affatto una sorpresa. "Ci chiediamo: a cosa è servito il bando pubblico, se la scelta era già scritta fin dall’inizio?", contesta Lanzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La farsa del bando per assumere Cioppi"

