Droga armi e violenze in stile ’ndrangheta Sgominata la banda del boss senza scrupoli

Una nuova boccata d’aria nella lotta alla criminalità organizzata: la banda del boss senza scrupoli, coinvolta in traffico di droga, armi e violenze, è stata smantellata nelle Marche. Con l’arresto di figure chiave e il sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e armamenti, le forze dell’ordine hanno colpito duramente un'organizzazione che aveva trasformato il territorio in un vero e proprio mercato illecito. Un passo avanti fondamentale per la sicurezza della comunità.

Le armi per intimidire, minorenni e donne per spacciare droga. Ne entravano almeno tre chili puri al mese nelle Marche, per un guadagno di oltre 60mila euro che in un anno fanno quasi un miliardo di euro. Fiumi di denaro e di cocaina, eroina e hashish stroncati ieri al culmine di un’operazione della Squadra mobile di Ascoli Piceno, in collaborazione con la Sisco di Ancona (la sezione investigativa del servizio centrale operativo) e coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona (la Dda) che ha portato a 14 custodie cautelari di cui 12 in carcere e 2 ai domiciliari (tutte eseguite in provincia di Ascoli Piceno e Teramo) e a 13 indagati a piede libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it