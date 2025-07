se siete milionari meglio rimanere single

Se siete milionari, forse è meglio rimanere single: le emozioni vere si trovano nelle piccole cose e nei gesti sinceri. Dopo un'incredibile fuga e una serie di eventi inaspettati, ho scoperto il valore dell'autenticità e dell'amore genuino, lontano dal denaro e dalle apparenze. La mia storia è la prova che la felicità può nascere anche nei luoghi più sorprendenti, basta aprire il cuore e lasciarsi sorprendere.

Dopo avermi fatto ubriacare e firmare un documento in cui le lasciavo soldi e azioni, la mia fidanzata alla mattina ha chiamato il fabbro, cambiato le serrature della mia villa con piscina e mi ha sbattuto per la strada con un cartone pieno di oggetti d’uso comune. Qui sono stato raccolto da una ragazza di 22 anni, impiegata alla Galbani. Vivendo sola, mi ha tirato in casa sua. E adesso sono felicemente fidanzato (in casa) con lei. Ci baciamo poco. E’ lei che non se la sente. Per me non c’è problema. Avendo 63 anni (oggi, per chi legge). *Elenco oggetti uso comune che la “mantide” mi ha lasciato: detersivo per i piatti, flacone allungato con h2o; confezione da 500 grammi di spaghetti; confezione di marmellata di prugne, fatta da quelli con la pertica in mano; un asciugapiatti in panno finemente decorato e 5 euro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it