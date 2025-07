San Leonardo 2020 | il vino gentile dei Marchesi Guerrieri Gonzaga

delicatezza e armonia, incarnando perfettamente l’equilibrio tra tradizione e modernità. Il San Leonardo 2020 si distingue come il vino gentile dei Marchesi Guerrieri Gonzaga, capace di conquistare anche i palati più raffinati con la sua eleganza sottile e un carattere unico. Un capolavoro che invita a scoprire la vera essenza della viticoltura trentina, un sorso che promette emozioni durature e un viaggio nel tempo.

Un’annata “delicata e affascinante”, parola di Anselmo Guerrieri Gonzaga. Così si presenta il San Leonardo 2020, ultimo capitolo – sul mercato dallo scorso marzo - della lunga storia della tenuta trentina che da secoli custodisce, sotto la sigla nobiliare dei Guerrieri Gonzaga, un modo antico e raffinato di fare vino. Un vino che non alza la voce, non ostenta gradi alcolici (12,5 per cento) e si affida piuttosto alla misura, alla freschezza, all’eleganza. La grande tradizione bordolese del nord Italia, si potrebbe dire, ma sussurrata con garbo. Il merito è anche di un microclima fuori dall’ordinario: il famoso respiro dell’Ora del Garda, che ogni giorno sale dal lago mitigando il freddo invernale, e d’estate garantisce un’ottimale ventilazione ai vigneti, mai esposti a un sole eccessivo grazie all’ombra naturale dei rilievi circostanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it