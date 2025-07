Mediarte – Pillole di Cultura accende i riflettori su artigianalità e formazione | in onda ogni sera su Sicilia 242 TV

Questa sera su Sicilia 242 TV torna Mediarte – Pillole di Cultura, il programma che celebra le eccellenze del mondo artigianale e della formazione. Con un focus speciale sull’artigianalità, accompagnato dalle riflessioni di Cinzia Dori, l’episodio offre uno sguardo approfondito sulle tradizioni e le competenze che rendono unica la nostra cultura. Non perdere questa nuova puntata: un viaggio tra talento, passione e innovazione che arricchirà ogni spettatore.

Nuova puntata di Mediarte – Pillole di Cultura, il programma televisivo che propone un concentrato di eventi, storie e riflessioni sul mondo culturale e creativo. Al centro della trasmissione di oggi, l’approfondimento sul tema “Artigianalità e Formazione”, con la partecipazione di Cinzia Dori. Il format, ideato e condotto da Lucio Di Mauro, va in onda ogni giorno alle ore 20:30 sul canale Sicilia 242 TV Nazionale – Canale 242, visibile in tutta Italia anche tramite l’app Sicilia 24. Un’occasione per scoprire volti, esperienze e percorsi del panorama culturale e formativo italiano, con un’attenzione particolare al legame tra tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it