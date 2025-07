Chi era Sergio Villa il motociclista di Treviglio morto nell’incidente a Rimini

Sergio Villa, il motociclista di Treviglio scomparso tragicamente in un incidente lungo l’A14 a Rimini, era un uomo che viveva con entusiasmo la sua passione per le due ruote. Nato nel 1957 e originario di Pozzuolo Martesana, aveva deciso di dedicare la pensione a scorribande su strada, come quella verso la Puglia. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti amici e familiari, ma la sua memoria continuerà a vivere nel cuore di chi lo conosceva.

Treviglio. È Sergio Villa, classe 1957, la vittima del tragico incidente che si è verificato lunedì, intorno a mezzogiorno, lungo l'autostrada A14 all'altezza di Rimini. Originario di Pozzuolo Martesana (Milano) Villa da un paio d'anni abitava a Treviglio. Si stava godendo la pensione e pare fosse diretto in moto verso la Puglia, in sella alla sua Suzuki. Per cause al vaglio della Polizia Stradale di Forlì, si sarebbe scontrato con una Fiat Doblò. Un tamponamento che gli è stato fatale. Villa lascia nel dolore un fratello. Persona dal carattere riservato, amava giocare a tennis, tant'è che frequentava abitualmente i club della Martesana.

In viaggio verso la Puglia si schianta in moto: 67enne di Treviglio muore a Rimini.

