Regione Puglia | contributi all’acquisto di parrucche per pazienti oncologici in chemioterapia o per alopecia Commissione Sanità approvato il regolamento

La regione Puglia si distingue ancora una volta per il suo impegno nel sociale, approvando un regolamento che garantisce contributi all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici e persone con alopecia. Questa iniziativa, proposta dalla Commissione SanitĂ e sostenuta dalla consigliera Lucia Parchitelli, rappresenta un concreto gesto di vicinanza e solidarietĂ , offrendo non solo supporto economico ma anche un segnale di speranza per chi affronta sfide delicate nella propria vita.

Di seguito un comunicato diffuso da Lucia Parchitelli, consigliera regionale della Puglia: "L'approvazione in Commissione Sanità del Regolamento per i contributi all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia o con recidive tumorali, e per persone colpite da alopecia non tumorale, è un segnale concreto di vicinanza per chi nella propria vita affronta momenti difficili. Non si tratta solo di un sostegno economico, bensì di un provvedimento importante che risponde a un'esigenza reale e spesso in secondo piano: il diritto a mantenere sempre la propria identità e dignità.

