Il cammino da lode di Isabella il consiglio ai futuri ' maturi' | Non fatevi prendere dall' ansia L' impegno è importante

Il cammino di Isabella Foschi, studentessa del liceo artistico Canova, è una vera ispirazione. Con determinazione e passione, ha concluso il suo percorso con lode, dimostrando che l’impegno e la dedizione portano sempre ai migliori risultati. Ai futuri maturi, Isabella dedica un consiglio prezioso: non lasciatevi travolgere dall’ansia, perché il successo nasce anche dalla calma e dalla fiducia in sé stessi. Ecco come ha affrontato il suo percorso...

Ha frequentato il corso B indirizzo Design. E ha chiuso il suo cammino con tanto di lode. Tra gli studenti che si sono diplomati col massimo dei voti al liceo artistico e musicale Canova c'è Isabella Foschi. "Il mio carattere è sempre stato abbastanza chiuso e riservato - esordisce parlando di se. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: cammino - lode - isabella - consiglio

Il cammino da lode di Isabella, il consiglio ai futuri 'maturi': Non fatevi prendere dall'ansia. L'impegno è importante.