Ucraina attacco massiccio russo su Kiev

La capitale ucraina, Kiev, è stata colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili, causando almeno due vittime e numerosi feriti. Mentre il mondo osserva, il presidente Zelensky si trova a Roma per la Conferenza sulla ricostruzione, in un momento di grande tensione e incertezza. Questi eventi sottolineano ancora una volta la complessità e la fragilità della situazione in Ucraina, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali...

Esplosioni vengono segnalate a Kiev. La capitale ucraina – secondo quanto riporta il Kyiv Independent – è sotto l'attacco di droni russi. L'attacco avviene mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Roma per la Conferenza sulla ricostruzione. Almeno due morti a Kiev. E' di almeno due morti e diversi feriti il bilancio di un vasto attacco russo con droni e missili su Kiev. Lo riporta Ukrinform. La capitale ucraina è stata nuovamente oggetto di un massiccio attacco aereo. Detriti di droni e missili russi sono caduti in diversi quartieri della città. "Purtroppo, abbiamo due vittime confermate.

