Si accascia e muore vicino al rifugio Branchino | è un sacerdote di 68 anni

Si è accasciato a terra sul sentiero che porta al rifugio Branchino: un malore ha stroncato don Pietro Samarini, 68 anni residente a Cremona. Il sacerdote è morto nel pomeriggio, verso le 15, di mercoledì 9 luglio durante una camminata a Valcanale di Ardesio. Subito sono scattati i soccorsi in codice rosso: sul posto è giunto l’elicottero con il personale medico ed i tecnici del Soccorso Alpino dalla stazione di Valbondione. Il sacerdote è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Piario, dove però è morto poco dopo. Don Samarini, amante della natura, era arrivato ad Ardesio in mattinata e avrebbe dovuto trascorre in Val Seriana alcuni giorni di riposo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it