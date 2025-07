Le startup dei droni militari sono destinate a diventare i nuovi unicorni europei?

Le startup di droni militari stanno rapidamente emergendo come i futuri unicorni europei, trainate da investimenti pubblici e strategie di rafforzamento militare. Helsing, sostenuta dall'amministratore delegato di Spotify, si posiziona tra le principali società innovative del continente. Ma con questa rivoluzione, sarà il fintech, finora leader, in grado di mantenere il suo splendore o subirà un calo di attenzione? La risposta dipende dal loro impatto e dalle priorit? future dell'industria tech europea.

Helsing, finanziata dall'ad di Spotify, brilla nella top ten delle principali società innovative europee. I fondi pubblici e le politiche del riarmo toglieranno i riflettori al fintech, finora la punta di diamante dell'industria tecnologica del vecchio continente?

