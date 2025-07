Il bel tempo resiste ma senza picchi di caldo | nel weekend attesi rovesci

Il tempo si mantiene gradevole e soleggiato, con temperature in lieve risalita, ma senza i picchi di caldo delle settimane scorse. Tuttavia, il weekend potrebbe portare qualche rovescio e temporale, grazie a infiltrazioni di aria più fresca che riporteranno momenti di instabilità . Restate con noi per scoprire nel dettaglio le previsioni aggiornate per i prossimi giorni, garantendo sempre una guida affidabile e puntuale dal Centro Meteo Lombardo.

Una nuova rimonta dell'anticiclone dalla Penisola Iberica apre un nuovo periodo di tempo stabile e soleggiato, con valori in ripresa ma senza gli eccessi delle scorse settimane. Tra sabato e domenica infiltrazioni d'aria più fresca potrebbero ripristinare condizioni di spiccata instabilità , con possibile ritorno di temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 10 luglio 2025 Tempo Previsto: Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti nuvolosi pomeridiani sui rilievi Alpini e Prealpini ma senza fenomeni di rilievo.

