Il vitalizio non è un diritto acquisito ma un privilegio che va meritato

Il vitalizio, spesso considerato un diritto acquisito, in realtà rappresenta un privilegio che va meritato. Garantire una rendita a chi si dedica con passione alla politica, rinunciando a un lavoro, è un principio nobile, ma con gli stipendi in crescita, la sua gestione si è complicata. È giunto il momento di riflettere sul suo reale valore e sulle riforme necessarie: continuate a leggere per scoprire di più.

