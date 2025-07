Caos con la spranga | l’egiziano sarà espulso

Una giornata di follia a Tolentino si è conclusa con l’arresto e la prevista espulsione di un 25enne egiziano, coinvolto in un episodio di violenza che ha scosso la comunità. Con una spranga e un coltello, ha causato danni e paura, ma grazie all’intervento delle forze dell’ordine, il suo tentativo di fuga è stato fermato a Civitanova. La sua storia rischia ora di finire lontano dall’Italia, per garantire la sicurezza di tutti.

Sarà espulso l'egiziano 25enne che lunedì sera, con una spranga, aveva seminato il caos a Tolentino. È stato fermato a Civitanova, dove aveva cercato di fuggire, e denunciato per danneggiamento, porto di armi e strumenti atti a offendere; aveva con sé un coltello con una lama di 7 centimetri. Oltre ad aver rovinato sedie, tavoli, bicchieri e suppellettili del bar Cappelletti, dove era avvenuto lo scontro con un connazionale, aveva danneggiato con l'asta di ferro anche due auto parcheggiate. Adesso si trova al centro di permanenza per i rimpatri di Gorizia, in attesa di essere rimandato in Egitto.