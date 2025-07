Non parlateci solo di Bibbiano ma anche di Putin e di vaccini

c’è bisogno di chiarezza e responsabilità, non di strumentalizzazioni che alimentano solo confusione e divisioni. È il momento di affrontare con serietà temi cruciali come Bibbiano, ma anche questioni internazionali come Putin, e quelle di salute pubblica come i vaccini. Solo così possiamo sperare in un dibattito informato e costruttivo, capace di favorire davvero il bene comune e la tutela dei cittadini.

Dopo l’ennesima raffica di assoluzioni del caso Bibbiano arrivata ieri dal tribunale di Reggio Emilia – dopo quelle dello psicoterapeuta e del sindaco del Pd – ci sarà un intervistatore che chiederà conto alla presidente del Consiglio della vergognosa speculazione politica da lei condotta su una vicenda tanto delicata e dolorosa come l’inchiesta sugli affidi di minori in Emilia Romagna? Qualcuno, prima o poi, lo farà senz’altro, perché c’è sempre uno che vuol fare l’originale o il bastian contrario, ma resterà, appunto, l’eccezione. Del resto in quanti, negli ultimi tre anni, dinanzi ai roboanti discorsi di Giorgia Meloni in difesa dell’Ucraina, le hanno domandato perché mai dopo l’invasione della Crimea, nel 2014, non solo non avesse detto nulla di simile, ma avesse anzi chiesto ripetutamente di rimuovere le sanzioni alla Russia? Sono tre anni che sogno un programma televisivo, una trasmissione radio, una diretta instagram in cui qualcuno le domandi a bruciapelo: mi scusi, ma che le ha fatto di male la Crimea? Non si tratta di rivangare il passato, ma di vigilare sul presente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Non parlateci solo di Bibbiano, ma anche di Putin e di vaccini

