Duplice omicidio in piazza dell’Unità Maffia portato in Italia è a Rebibbia

Un drammatico ritorno che scuote l’Italia: Gennario Maffia, ritenuto responsabile di un orrendo duplice omicidio nel cuore di Roma, è stato rimpatriato e condotto a Rebibbia. Mastromarino, con pantaloni corti, maglietta scura e barba incolta, è al centro di un’indagine sconvolgente. La sua presenza riaccende i riflettori su un caso inquietante, lasciando il paese in tensione e domanda: cosa si cela dietro questa terribile vicenda?

Mastromarino Pantaloni corti e maglietta scura. Ai piedi scarpe da ginnastica. E barba incolta a incorniciare il viso. È rientrato in Italia, atterrando all’aeroporto di Roma Fiumicino, Gennario Maffia, il presunto responsabile dell’efferato duplice omicidio di piazza dell’Unità, in cui sono stati assassinati Luca Monaldi, sgozzato, e Luca Gombi, eviscerato. L’abbigliamento è simile al giorno in cui il 48enne, nato a Caracas da famiglia campana, gravemente indiziato di aver consumato il 2 giugno scorso la mattanza della coppia di uomini, è stato fermato all’aeroporto di Barcellona, appena sceso dall’aereo, a poche ore di distanza dal massacro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duplice omicidio in piazza dell’Unità. Maffia portato in Italia, è a Rebibbia

