Nesti Inter Chivu 232 rappresenta una scommessa ambiziosa con grandi potenzialità. L’Inter di Christian Chivu si prepara a vivere un anno di sfide e cambiamenti, con l’obiettivo di riscrivere il proprio destino. Tra le novità la guida tecnica affidata a un ex campione, pronto a inaugurare un nuovo ciclo. Per Carlo Nesti, questa scelta potrebbe segnare il rilancio della squadra e l’inizio di una nuova era vincente.

Per l’Inter di Chivu sarà un anno non semplice dovuto ai numerosi cambiamenti che subirà l’organico dei nerazzurri. Tra tutti c’è il nuovo allenatore che, secondo Carlo Nesti potrebbe aprire un nuovo ciclo. SCOMMESSA – L’Inter sta cercando di scrollarsi di dosso 4 anni di altissimo livello con Simone Inzaghi: per fare ciò, senza rinnegare il passato, punta su Christian Chivu abile nel guidare giovani promesse del calcio. Per Carlo Nesti, intervistato a Radio Sportiva, il giovane allenatore potrebbe rivelarsi una scommessa vincente: « Sicuramente è un allenatore adatto al ringiovanimento dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nesti: «Inter, Chivu è una scommessa dal grosso potenziale»

