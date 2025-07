Vito Teti | Mia figlia Caterina si è laureata in Medicina Con orgoglio e commozione auguro che l’amore per i sofferenti guidi ogni suo passo

Cosa può essere più emozionante di vedere una figlia seguire la propria vocazione, portando avanti valori di empatia e dedizione? Il giorno della laurea di Caterina, figlia del rinomato Professore Vito Teti, rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche la conferma che l’amore e l’impegno per gli altri sono le vere radici da coltivare lungo il cammino della vita.

Una data che resterà incisa nella memoria del professor Vito Teti, già ordinario di Antropologia Culturale all’Università della Calabria, studioso dei luoghi dell’anima, delle partenze e dei ritorni, delle radici e delle rinascite. Quel giorno, nella storica sede della Sapienza di Roma, sua figlia Caterina ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia. Un traguardo importante, vissuto dal padre con profonda commozione e orgoglio. «Cosa può dire un padre alla figlia che ama e stima profondamente?», ha scritto Teti. Il suo messaggio, carico di emozione e affetto, si è trasformato in una sorta di benedizione laica: «Grazie e auguri di ogni Bene e di ogni Bellezza», le parole scelte per accompagnare il passaggio di Caterina da studentessa a medico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it