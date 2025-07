confartigianato motori celebra le eccellenze

Confartigianato Motori celebra l’eccellenza artigiana con il suo prestigioso premio, un'occasione unica per valorizzare le imprese che fanno grande il settore. Il 5 settembre all’Autodromo di Monza, durante il Gp d’Italia di Formula 1, si scopriranno i vincitori della tradizione e dell’innovazione. Un’opportunità straordinaria per le imprese di distinguersi e mostrare il loro talento a livello nazionale e internazionale. Non perdere questa chance di brillare nel mondo dei motori!

Aperto il bando per il premio Confartigianato Motori: i riconoscimenti il 5 settembre all’ autodromo di Monza durante il Gp d’Italia di Formula 1. Due i premi dedicati alle imprese artigiane del settore: uno per la tradizione, l’altro per l’ innovazione. In occasione della storica kermesse Confartigianato Motori, promossa da Apa Confartigianato Imprese, prende il via l’edizione 2025 del premio. Un’opportunità straordinaria per le imprese artigiane che operano nel mondo dei motori di raccontare la propria storia o presentare progetti innovativi legati all’artigianato e all’automotive. I vincitori saranno celebrati in uno scenario d’eccezione: all’Autodromo di Monza, in occasione del Gp, durante il venerdì delle prove libere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it