Nuove tariffe nei musei civici della città: aumenti fino a 15 euro stanno scatenando il dibattito politico. La discussione in commissione Cultura ha messo in luce le sfide di un settore che, tra esigenze di sostenibilità e accessibilità, si prepara a cambiare. La decisione definitiva sulla cifra, variabile tra 5 e 15 euro, sarà presa dalla Giunta entro i prossimi mesi. Ma quali saranno le ripercussioni per visitatori e cultura locale?

Nuove tariffe in vista per i musei civici della città, con aumenti fino a 15 euro. Se n’è discusso ieri in commissione Cultura e l’obiettivo è partire da settembre, come ha spiegato l’assessore Tommaso Sacchi. Di quanto saranno, gli aumenti? La cifra, differente per ogni museo, sarà stabilita dalla Giunta entro un intervallo deciso dal Consiglio comunale. Previsto un minimo di 5 e un massimo di 15 euro per gli attuali sei poli a pagamento (Musei del Castello Sforzesco, Museo del Novecento, Museo di Storia naturale, Acquario civico, Gam e Museo archeologico) e dal 2026 saranno a pagamento anche gli istituti che ora sono gratuiti come Mudec collezione permanente, Museo del Risorgimento, Palazzo Morandi, Casa Boschi Di Stefano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuove tariffe nei musei. Aumenti fino a 15 euro. Il centrodestra attacca

