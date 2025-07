Incendi e lavori raggiungere l’aeroporto di Fiumicino in treno sta diventando impossibile

Diventando un'impresa sempre più difficile e stressante. La combinazione di incendi ricorrenti e di lavori programmati sta rivoluzionando i percorsi tradizionali, creando disagi indescrivibili ai viaggiatori che sperano di arrivare puntuali e senza stress. Ma esiste una soluzione alternativa? Scopri come affrontare al meglio questa sfida e garantire il tuo viaggio senza sorprese.

Un incendio dopo l’altro, sempre nello stesso tratto, tra Fiumicino e Ponte Galeria. Sterpaglie e vegetazione secca che bruciano e che causano continui stop alla circolazione ferroviaria. Tra roghi e lavori programmati, nell’anno del Giubileo raggiungere in treno l’Aeroporto Leonardo da Vinci sta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit

Trenitalia informa che martedì 1° luglio, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Fiumicino Aeroporto, alcuni treni da e per l'aeroporto di Fiumicino potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Fiumicino, riprendono i lavori sul Viadotto dell'aeroporto - Dopo lo stop per diversi mesi dello svolgimento degli interventi, oggi in Aula consiliare, si è

Fiumicino-aeroporto: modifiche alla circolazione ferroviaria - Fiumicino, 5 luglio 2025 – Per lavori di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) il 5 e 7 luglio la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Tren