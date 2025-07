WWE | Fissato l’appuntamento per decretare i primi campioni WWE ID

L'attesa è finalmente terminata: nel cuore dell'estate, il 1° agosto a Rutherford, durante il grande weekend di SummerSlam, si decideranno i primi campioni del nuovo WWE ID Championship. Un titolo rivoluzionario, unico nel suo genere, che attraverserà le piattaforme indipendenti per consacrare i più forti e audaci lottatori di tutto il mondo. Prepariamoci a vivere un evento memorabile che cambierà il volto del wrestling moderno.

Nel mese di Febbraio la WWE ha svelato l’ID Championship, un titolo che lo differenzia dagli altri titoli della compagnia in quanto verrà difeso nelle compagnie di wrestling indipendenti e non nei vari show della WWE. Dopo mesi di incontri eliminatori nei circuiti indipendenti con cui collabora, la WWE ha ufficialmente stabilito che le finali dei titoli ID si terranno il 1° Agosto durante il weekend di SummerSlam a Rutherford nel New Jersey. L’annuncio è arrivato dall’account Twitter di WWE ID dichiarando anche che le finali si terranno al The ID Showcase della GCW. Il titolo ID femminile sarà deciso in un Triple Threat Match con tre stelle emergenti: Kylie Rae vs Zara Zakher vs Zayda Steel. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Fissato l’appuntamento per decretare i primi campioni WWE ID

